Племянник Кадырова назначен министром транспорта и связи Чечни

Племянник главы Чечни Рамзана Кадырова Адам Черхигов получил должность министра транспорта, связи и цифрового развития республики.

Об этом заявил глава Чечни в Telegram. Отец Адама Черхигова - Рамзан Черхигов - занимал должность министра транспорта, связи и цифрового развития Чечни с 2007 года.

До нового назначения Адам Черхигов занимал должность председателя комитета правительства Чечни по дошкольному образованию. Как отметил Кадыров, новый министр является достойным членом команды, основанной первым президентом республики Ахматом-Хаджи Кадыровым и несмотря на молодой возраст обладает большим опытом работы на руководящих должностях и профессиональными навыками.

Ранее сына главы Чечни Ахмата Кадырова назначили министром спорта региона.