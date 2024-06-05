Власти Чувашии не подтвердили факт раздевания выпускников на досмотре перед ЕГЭ

В Чувашии Министерство образования не нашло подтверждения факта раздевания выпускников до нижнего белья на досмотре перед сдачей единого государственного экзамена.

Об этом говорится в сообщении ведомства на странице в "Вконтакте". Указывается, что было проведено служебное расследования, в рамках которого были просмотрены записи с видеокамеры, установленной во входной группе школы. Также опрошены специалисты пункта проведения экзамена, которые были задействованы в обеспечении допуска детей, с них взяты объяснительные.

"Факт раздевания выпускников до нижнего белья не подтверждается", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Чувашии родители учеников утверждали, их детей заставили почти оголиться перед охраной перед экзаменом по русскому языку. Инцидент якобы произошел в СОШ в селе Яльчики.

До этого родители учениц школы в Воронеже пожаловались, что их дочерей заставляли снимать бюстгальтеры перед ЕГЭ по русскому языку. Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что после проверки информация о раздеваниях не подтвердилась, "все было сделано в соответствии с регламентом". Следственный комитет России сообщил, что начата доследственная проверка ситуации.