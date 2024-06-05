05 Июня 2024
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Фото: Накануне.ru

4900 рублей: обеды на ПМЭФ подорожали

Названа стоимость комплексных обедов, которые предложат гостям Петербургского международного экономического форума.

Речь идет о сумме в 4900 руб. В прошлом году комплексные обеды стоили по 4500 руб.

На этот раз в один из этих гастрономических сетов входят уха из форели и сига с маслом из горного тархуна, рукола с телятиной под соусом из тунца, одно из двух горячих блюд на выбор - каре ягненка с печеными овощами и соусом из трав или филе морского карася с овощным жюльеном. На десерт - "Наполеон" со свежими ягодами.

Второй сет включает в себя говяжий бульон с расстегаем, филе семги шеф-посола с зеленым салатом, на горячее - филе говядины с печеным картофелем и муссом из лесных грибов или филе чавычи с овощной полбой и тыквенным соусом. На десерт - медовик со свежими ягодами.

Тем, кто выбрал третий сет, предложат тыквенный крем-суп с крабом, салат с уткой холодного копчения и овощами по-азиатски, филе тихоокеанского палтуса с бланшированными овощами и соусом биск или утиную грудку с соусом свит чили и карамелизированными овощами. А в качестве десерта - кокосовое крем-брюле.

В вегетарианский сет входят салат с моцареллой, томатами черри и кремом из базилика, суп-пюре из тыквы и одно из двух горячих блюд на выбор - стейк из баклажана с артишоками и муссом из пармезана или картофель с жареными вешенками и сыром пармезан. На десерт будет кокосовое крем-брюле.

Из напитков на обеде - минеральная вода, ягодный морс, кофе и чай.

ПМЭФ состоится 5-8 июня. Главная тема форума – "Основа многополярного мира – формирование новых точек роста". Деловая программа ПМЭФ-2024 состоит из четырех тематических треков: "Переход к многополярной модели мировой экономики", "Российская экономика: цели и задачи нового цикла", "Технологии, обеспечивающие лидерство" и "Здоровое общество, традиционные ценности и социальное развитие - приоритеты государства".

Теги: ПМЭФ, форум


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