За два дня DDoS-атакам подверглись более 300 компаний в России

В России регистрируется значительный рост DDoS-атак на российские IT-ресурсы.

Как сообщили в ГК "Солар", это происходит в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). За два дня атакам подверглись более 300 компаний, сообщил гендиректор компании Игорь Ляпунов. Среди компаний отмечается "Ростелеком". По словам эксперта, особенность нынешней волны кибератак в том, что хакеры постоянно меняют техники и подходы, что усложняет защиту. Суммарный объем отражаемых атак в пиках достигал 600 Гбит/с на канальном уровне и 700 тыс. запросов в секунду - на прикладном.

В "Солар" отметили, что усиливают меры безопасности. Ляпунов указал, что в текущем году с учетом обострения политической ситуации противостояние будет в разы жестче, и всплеск киберударов по значимым российским инфраструктурам только подтверждает этот прогноз.

Он напомнил, что в 2023 году компания отразила каскад DDoS-атак на ПМЭФ, в том числе на онлайн-трансляцию во время выступления президента России.

Ранее в Роскомнадзоре сообщили, что к некоторым государственным сайтам частично нет доступа из-за сбоя.

Также сообщалось, что массовый сбой платежных терминалов произошел в магазинах "Верный" по всей России.