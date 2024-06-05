Суд освободил экс-полковника ФСБ от наказания по делу о взятке

Гарнизонный военный суд Москвы приговорил экс-замначальника управления "К" ФСБ Дмитрия Фролова к шести годам колонии по делу о получении взятки в размере 87 млн руб.

Он был отпущен в зале суда в связи с отбытием наказания. Суд переквалифицировал вменяемое Фролову преступление на мошенничество.

По версии следствия, Фролов и его сообщник, сотрудник управления "К" Андрей Васильев вынудили двух бизнесменов передать своим партнерам доли в принадлежащих им компаниях "Экосток" и "Юрпромконсалтинг" в размере 49%. Предпринимателям был причинен ущерб в 638 млн руб.

Фролов, руководивший ранее банковским отделом управления "К", также ежемесячно получал незаконное вознаграждение в $100 000—150 000 от руководителей АКБ "Кредитимпэксбанк" за общее покровительство и поддержку в решении споров. Общая сумма ущерба от действий Фролова превышает 725 млн руб.

В декабре 2021 года суд прекратил уголовное преследование Васильева в связи с истечением сроков давности, сообщает Forbes.