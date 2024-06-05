Суд обратил в доход государства активы производителя водки "Хортиця"

В Курске суд обратил в доход государства бывшие активы холдинга Global Spirits, который занимался выпуском водки "Хортиця".

Это, в том числе дистрибьютор "Традиции успеха" и ликеро-водочные заводы "Родник и К" и "Русский Север". Также суд признал экстремистской и запретил в России деятельность основателя Global Spirits Евгения Черняка (включен Росфинмониторингом в перечень лиц, причастных к терроризму и экстремизму), на которого ранее завели уголовное дело о финансировании терроризма.

Ленинский районный суд Курска 6 мая арестовал активы, ранее связанные с Черняком.

Черняк в 2021 году занял 19-е место в списке 100 богатейших украинцев по версии украинского Forbes, его состояние оценивалось в $470 млн, сообщает издание Forbes.