В Черкесске ураган повредил более 600 зданий

В Черкесске сильный ливень с градом и шквалистым ветром нанес урон 15 соцобъектам и более 600 строениям, в том числе 530 частным домовладениям, сообщает ТАСС.

В основном повреждены крыши, нарушено остекление. На сегодня муниципальная комиссия обследовала свыше 200 зданий. Существенно пострадала и иллюминации на пешеходной зоне улицы Первомайской.

Ликвидация последствий стихии продолжается. Школы планируется отремонтировать к началу нового учебного года.

В зону стихии помимо Черкесска попали Абазинский, Зеленчукский, Прикубанский и Хабезский районы Карачаево-Черкесской Республики. На их территории объявлен региональный режим ЧС. В результате непогоды один человек погиб, шестеро были госпитализированы. В населенных пунктах республики, в частности, повреждены крыши и окна соцобъектов, многоквартирных и частных домов, повреждены автомобили. По данным регионального Минсельхоза, град повредил почти 13,4 тыс. га сельхозугодий.