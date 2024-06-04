Путин сообщил о гибели 1,2% урожая

В 21 регионе РФ прошли заморозки, погибло порядка 1,2% урожая. Такие данные озвучил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства, которое прошло в режиме видеоконференцсвязи, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Президент попросил главу Минсельхоза доложить о ситуации на сегодняшний день.

Министр сельского хозяйства Российской Федерации Оксана Лут сообщила, что в настоящий момент посевная кампания в стране подходит к завершению. По состоянию на 4 июня яровыми культурами засеяно почти 50 млн га, это 90% от запланированных площадей.

Из-за заморозков на несколько дней аграрии отстают от обычных темпов сева, однако к 10 июня работы планируется завершить. В целом общая посевная площадь на этот год с учетом озимых и яровых увеличена на 300 тыс. га, и это составит 84,5 млн га. Через неделю часть регионов Юга и Северного Кавказа уже планируют выйти на уборку нового урожая.

Лут также заявила, что аграрии обеспечены необходимыми ресурсами и средствами производства.