Авиакомпания "Россия" выясняет причины поломки шасси у своих "суперджетов"

Авиакомпания "Россия" выясняет причины поломки шасси у нескольких своих SSJ-100, сообщают РИА Новости.

В настоящий момент шины уже заменили.

По данным telegram-канала Baza, в московском аэропорту Шереметьево нашли сразу девять самолетов с проколотыми колесами шасси. Самолеты прибыли из Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Архангельска 2 июня.

На послеполетном осмотре техники выявили однотипные повреждения: у девяти "суперджетов" был сильный порез пневматиков второго колеса на левой основной стойке шасси. С такими повреждениями летать нельзя, поэтому проколотые колеса пришлось менять.

По предварительной версии, борты получили повреждения уже после посадки в Шереметьево, при этом, как это произошло, пока неизвестно.