Развитие астраханского осетроводства активно поддерживается региональными властями

Астраханская область – лидер в стране по производству пищевой черной икры и выращиванию товарных осетровых.

Губернатор региона Игорь Бабушкин сообщил в своем телеграмм-канале, что сейчас активно развивается астраханское осетроводство.

Так, по итогам 2023 года объем выращенной товарной рыбы увеличился на 5% и составил 2100 тонн, а производство икры выросло на 9% – до 25 тонн.

"Во многом этому способствует государственная поддержка. За 2022-2023 годы из областного бюджета на развитие отрасли выделено 93 млн рублей. Средства были направлены на приобретение специализированного оборудования, а также на закупку специализированных дорогостоящих кормов", - сообщил Игорь Бабушкин.

Осетровые по праву являются брендом Астраханской области. С 2005 года ловить их можно только в научно-исследовательских целях и для воспроизводства. Поэтому разводят рыбу в прудах и речных садках, а также в установках замкнутого водоснабжения.

"Этой деятельностью в нашем регионе занимаются 57 хозяйств. Продолжим поддерживать наших производителей и строго следить за сохранением ценной рыбы в естественных условиях", - подчеркнул губернатор.



