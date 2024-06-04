04 Июня 2024
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Наука и техника Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Учёные прикаспийских стран на международной конференции обсудили современные подходы к подготовке квалифицированных кадров

Представители вузов Азербайджана, Ирана, Казахстана, России, Туркменистана, а также Беларуси и Узбекистана в режиме видео-конференц-связи приняли участие в международной конференции «Реализация принципа цели устойчивого развития «Качественное образование», которая прошла на площадке Астраханского государственного университета имени В.Н. Татищева под эгидой ЮНЕСКО. Они обсудили современные подходы, методы и методики, технологии реализации учебного процесса по педагогическим, экономическим и инженерным направлениям, сообщили в министерстве внешних связей Астраханской области.

(2024)|Фото: astrobl.ru

О российском и зарубежном опыте работы кафедр ЮНЕСКО, механизмах реализации целей устойчивого развития в области образования рассказали заведующая кафедрой ЮНЕСКО «Культурное наследие: из прошлого в будущее» Туркменского государственного университета имени Махтумкули Бике Диванкулиева, доцент кафедры экономической теории Астраханского государственного университета имени В.Н. Татищева Елена Фёдорова и преподаватель кафедры «Прикладная экономика» Азербайджанского государственного экономического университета Эсмира Ахмедова.

Профессор кафедры образовательных технологий физической культуры и спорта Астраханского государственного университета имени В.Н. Татищева Алевтина Ярошинская и доцент кафедры прикладной лингвистики Международного университета Имама Хомейни (Иран) Мейхами Хусейн подняли в своих выступлениях вопросы поддержания духово-нравственного, физического и психологического здоровья обучающихся посредством реализации здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе.

Приоритетные направления развития инженерного образования, вопросы подготовки высококвалифицированных педагогических и инженерных кадров в рамках конференции обсудили заведующая кафедрой «Экология и оценка» Карагандинского университета Казпотребсоюза (Казахстан) Гульжан Байкенова, заведующая кафедрой «Цифровая инженерия и IT-аналитика» этого же вуза Татьяна Тен, профессор Атырауского университета имени Х. Досмухамедова (Казахстан) Тамара Каражигитова, профессор кафедры технологии материалов и промышленной инженерии Астраханского государственного университета имени В.Н. Татищева Владимир Смирнов.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Доцент кафедры «Прикладная экономика» Азербайджанского государственного экономического университета Эльмира Годжаева уделила отдельное внимание вопросам цифровизации, перспективам экономического образования в развитии цифровой экономики. Доцент кафедры «Педагогика и психология» Бакинского Славянского университета (Азербайджан) Гульнара Гасанова выступила с докладом о роли метафорических ассоциативных карт как инновационного инструмента в работе психолога.

Кроме того, в качестве слушателей на конференции присутствовали представители Белорусского государственного университета и Ургенчского государственного университета (Узбекистан).

«География конференции была обширной, — отметила проректор по международной деятельности АГУ имени В.Н. Татищева Ангелина Фадина. — Подобные мероприятия дают возможность познакомиться с различными точками зрения, получить обратную связь от партнёров, развить интерес к профессиональной деятельности, а также консолидировать потенциал лучших практик и технологий работы в сфере образования».

Теги: ученые, международная конференция, астраханский государственный университет


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