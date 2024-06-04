04 Июня 2024
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Общество Астраханская область
Фото: astrobl.ru

День молодежи в Астраханской области отпразднуют большим разнообразием мероприятий

29 июня по всей России пройдут фестивали Дня молодёжи — 2024. Праздник молодости и возможностей в этом году состоится более чем в 35 регионах страны. Главный молодёжный день пройдёт под девизом «Объединяем Россию!». Темами праздника станут Год семьи, а также «Объединение как ключевой смысл».

Основными точками празднования Дня молодёжи выступят две Молодёжные столицы России — 2024: Москва и Владивосток. Марафон фестивалей начнётся во Владивостоке — вместе с восходом солнца над Россией, а когда день дойдёт до европейской части страны, мероприятия продолжатся в её столице — Москве.

На разных площадках официальных фестивалей в более чем 35 регионах России пройдут многочисленные выступления творческой молодёжи, блогерские мастер-классы, открытые микрофоны, акселератор Росмолодёжь. Гранты, встречи с героями СВО, карьерные консультации, ярмарки вакансий и собеседования, спортивные соревнования, показательные выступления, волонтерские акции, презентации профессиональных карьерных конкурсов и проектов и многое другое.

В Астрахани на территории от памятника Петру I до отеля «Азимут» расположатся тематические площадки, на которых астраханские общественные объединения и организации, учреждения, молодые предприниматели продемонстрируют свои возможности и достижения гостям праздника. Праздничные концерты на малых и большой сцене, мастер-классы, аттракционы, зрелищные площадки, маркеты — составляющие обширной программы празднования. Также молодые предприниматели смогут презентовать себя на специальных маркетах городских фестивалей Дня молодёжи. Маркеты молодых предпринимателей станут хорошей возможностью для малого бизнеса рассказать о себе, а также представить новой аудитории свои товары и услуги.

день молодежи, астрахань(2023)|Фото: astrobl.ru

В 21:00 на главной сцене празднования выступит хедлайнер Дня молодежи — известный музыкальный исполнитель, имя которого пока держится в секрете, сообщили в агентстве по делам молодежи Астраханской области.

Напомним, что в прошлом году Астраханская область так же стала участником федерального мероприятия, а праздник в Астрахани посетило более 29 000 человек.

день молодежи(2023)|Фото: astrobl.ru

Участие в Дне молодёжи бесплатное и открыто для всех желающих по предварительной регистрации на сайте деньмолодёжи2024.рф.

Теги: день молодежи, астрахань, год семьи, фестиваль


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