Грузовые поезда уберут со станции "Екатеринбург-Пассажирский" ради "наземного метро"

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что в планы руководства области входит развитие существующей железнодорожной инфраструктуры.

"В частности, грузовое движение будет вынесено со станции "Екатеринбург-Пассажирский". Это ускорит создание Екатеринбургского центрального пассажирского кольца, где движение будет организовано по принципу "наземного метро"", - сказал Евгений Куйвашев, выступая на ВДНХ на днях Урало-Сибирского макрорегиона.

Напомним, что перспективная кольцевая электричка будет создаваться в два этапа, первый из которых предусматривает строительство новых маршрутов - Новокольцовского и Юго-Западного. Их реализация запланирована до 2025 года. Предполагается, что по завершении второго этапа сделать полное кольцо по ЕЦПК можно будет за час.