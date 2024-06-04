Новый глава Югры восхитился масштабом реализуемых в округе проектов

И.о. главы Югры Руслан Кухарук поделился первыми впечатлениями от работы в округе.

"Первое впечатление от округа - ощущение масштаба идей и проектов югорчан. Говорю коллегам, что надо учитывать мнение людей при построении генеральных планов развития и муниципалитетов, и региона", - сказал журналистам Кухарук на полях выставки-форума "Россия" на ВДНХ.

Уже состоялось первое заседание правительства округа, важно было определить приоритетные задачи, отметил и.о. главы региона.

"Включены в повестку были паводок и противопожарный режим. Ключевое здесь - быстрая реакция на изменения", - заявил Руслан Кухарук.

Также он рассказал, будет ли увольнять кого-то из тех, кого назначила на различные посты его предшественница Наталья Комарова.

"Я на первой нашей встрече сказал, что мы работаем той командой, которая сформирована", - сказал журналистам Кухарук.

По словам Кухарука, сегодня видны серьезные результаты работы этой команды.