Левитин отметил высокую роль УрФО

Советник президента России Игорь Левитин, выступая на пленарной сессии "Пространство будущего: Урало-Сибирский макрорегион", сообщил, что самое перспективное в округе всё.

"Здесь - транспортное машиностроение, макрорегион важен как строитель транспорта. Я хорошо знаю субъекты УрФО, каждый самобытен и по культуре, и по экономике", - сказал Левитин.

УрФО - крест Север-Юг и Запад-Восток, и крест это тяжёлый. Это стало видно после введения санкций, когда тяжёлой стала логистика.

"Здесь люди понимают своё предназначение. Мы помним роль Урала в Великой Отечественной войне и послевоенном периоде, на уральцев можно положиться", - сказал Левитин.

Он попросил "удержать крест, на котором держится логистика России".