Глава Среднего Урала пообещал сделать из региона хаб

Средний Урал должен стать хабом, через который будет идти движение в разные стороны. Об этом губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил во время выступления на пленарной сессии "Пространство будущего: Урало-Сибирский макрорегион", которая проходит в Москве, на ВДНХ, и является частью дней Урало-Сибирского макрорегиона на выставке-форуме "Россия".

Куйвашев презентовал проект "Сухой порт". Загрузка логистических площадей "порта" к 2035 г. должна составить 30 млн т. Должен появиться коридор Екатеринбург - арктические порты Ямала. Экономический эффект должны почувствовать все регионы Уральского округа и его соседи.

Область расположена в центре страны, и вполне может стать хабом. Отдельно глава региона отметил разработки уральского научно-образовательного центра, которые снижают зависимость от импортных технологий.

Кампус УрФУ Куйвашев считает кузницей кадров для различных отраслей. Он закрепит за Екатеринбургом статус столицы студенчества Урала и Сибири.

"Область - крупный транспортный узел России. В 2023 г. аэропорт принял 7,5 млн пассажиров", - сказал Куйвашев.

Регион готов к новым, амбициозным проектам.