Газ придет в деревню Решетникова Исетского района

Газ придет в деревню Решетникова Исетского района. Такое решение принял губернатор Тюменской области Александр Моор по итогам личного приема граждан, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области. Работы начнутся в III квартале текущего года и должны будут завершиться к концу 2025-го.

"Планы мы всегда ставим с запасом. Может появиться возможность подключения уже в начале 2025 года", — отметил Александр Моор.

Напомним, в 2024 году в Тюменской области планируют: построить 240 км газопроводных сетей, газифицировать 36 населенных пунктов, обеспечить домовыми подводами 2990 домохозяйств. В 2023 году в Тюменской области был расширен список льготных категорий граждан, которым предоставляется социальная поддержка на газификацию жилых домов. Теперь она охватывает 48 льготных категорий граждан.

Это многодетные семьи, инвалиды, участники специальной военной операции, ветераны боевых действий, ветераны труда, одиноко проживающие пенсионеры. Они могут получить 130 000 рублей на возмещение расходов на установку внутридомового газового оборудования.

Кроме того, в селе Рассвет Исетского района отремонтируют дорогу к фельдшерско-акушерскому пункту. Работы планируют завершить к 1 октября 2024 года. Возле школы №2 в селе Омутинском появится остановочный комплекс. До 15 июля 2024 года завершатся работы по устройству заездного кармана, тротуара и монтажу остановки. В первом микрорайоне села Омутинского установят детскую площадку. Старый игровой комплекс был демонтирован. На его месте к 1 августа обустроят новую площадку.