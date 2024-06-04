В других странах больше, да и народ попросил: главные аргументы Минфина в налоговой реформе

В Минфине России ответили на предложение РСПП все же не доводить верхнюю границу прогрессивной шкалы НДФЛ до 22%, а оставить ее на уровне 18%. Замминистра финансов РФ Алексей Сазанов заявил, что предлагаемая министерством шкала "предусматривает взвешенный подход".

"Повышенный налог на богатых людей – многолетний запрос общества, который отвечает принципам справедливого налогообложения. Несмотря на то, что в ходе обсуждения налоговых параметров депутаты и общественники рекомендовали более значительное увеличение ставки НДФЛ для богатых, мы предложили сбалансированное решение в 22%", - говорится в комментарии Сазанова.

"С одной стороны, эта ставка вкупе с другими предлагаемыми мерами отвечает запросу на справедливость. С другой стороны, по общемировым меркам она не столь высока и не ограничивает возможности продолжения деятельности и заработка людей с высокими доходами", - добавляет министр. Он, правда, не упомянул, что и средний уровень доходов в странах, где ставки подоходного налога выше, - тоже выше (как и уровень МРОТ и прожиточного минимума).

Ранее ряд экономистов критиковал предлагаемую реформу, поскольку от нее бедные не станут жить лучше, доходы самых богатых не сильно сократятся, но зато изменения сильно затронут только-только появившийся средний класс.