В Белгороде полиция начала проверку из-за не пустившей в укрытие детей пенсионерки

Полиция проверяет информацию о том, что в Белгороде во время ракетной опасности старшая по дому не разрешила детям укрыться в подъезде.

Как заявили в УМВД по Белгородской области, данная информация выявлена по результатам мониторинга соцсетей.

Ранее телеграм-каналы сообщили, что старшая по дому сказала группе детей бежать в другой подъезд. При этом сама женщина и другие взрослые пошли в тот подъезд, куда не пустили ребят.

При этом сама пенсионерка объяснила свои действия тем, что просто "заклинило дверь", а после того как получилось ее открыть, сначала пропустили пожилых, а детей направили в соседний подъезд, сообщает SHOT. Однако на видео видно, что женщина уже заходила внутрь, когда прогоняла ребят. Местные жители потребовали привлечь старшую по дому к ответственности за оставление детей в опасности.