На площадке RCC Extreme в Челябинске прошел мастер-класс чемпиона России по самокатному спорту

В минувшее воскресенье на площадке RCC Extreme в Челябинске прошел мастер-класс с участием действующего чемпиона России по самокатному спорту Артема Пенкрата.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, 2 июня 17-летний экстремал из Санкт-Петербурга встретился со своими фанатами и провел массовую тренировку. Райдер показал свои навыки в дисциплинах "самокат стрит" и "самокат парк", а также дал каждому из пришедших в скейт-парк свои советы по улучшению техники выполнения трюков.

"Абсолютно любой может кататься, как я, могут кататься еще лучше. Главное, если райдеры будут тренироваться, у них все получится. Тут я увидел пару человек, сам некоторые трюки не умею, которые они делают, очень меня удивили. Самому даже не верится, что это все могут быть мои подписчики, эмоции вообще бешеные", - заявил чемпион.

Участие в уникальном мастер-классе в Екатеринбурге и Челябинске приняли и опытные спортсмены, и новички. Перенять опыт у известного экстремала пришли более 100 мальчишек и девчонок в возрасте от 6 лет. Помимо профессиональных советов каждый из участников получил на память о прошедшем мероприятии автограф и фотографию с кумиром.

"За час до мероприятия на площадке собрались дети, и они встречали каждую машину, думая, что это приехал Артем! А когда он прибыл на самокате, его просто облепили со всех сторон, это надо было видеть, эмоции у райдеров просто зашкаливали. Такого азарта, таких сверкающих глаз я не видел давно", - рассказал отец участника мастер-класса Олег Богданов.



Напомним, в мае городские соревнования экстремалов "Кубок города RCC Extreme" открыли летний сезон экстремальных видов спорта в скейт-парке на площадке у ледовой арены "Трактор" в Челябинске. Известно, что предстоящий сезон обещает быть активным. На площадке запланированы еженедельные мастер-классы от местных спортсменов и занятия с известными экстремалами из крупных городов страны. А кульминационным событием сезона станут всероссийские соревнования, участие в которых примут сильнейшие экстремалы страны.