04 Июня 2024
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Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

В Тюменской области начала работать комиссия по обследованию разрушенных и поврежденных паводком домов

В Казанском районе Тюменской области начала работать комиссия по обследованию разрушенных и поврежденных паводком домов, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

В ее состав входят представители администрации района, глава сельского поселения, и.о. начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора, специалист Комплексного центра соцобслуживания населения.

Комиссия уже обследовала 24 дома в деревне Большие Ярки, сообщила глава Казанского района Татьяна Богданова.

"Собственникам поврежденных жилых помещений в соответствии с постановлением Правительства Тюменской области предоставляется материальная помощь на осуществление капитального ремонта. Условием предоставления выплаты является подтверждение фактического постоянного проживания граждан на дату введения режима чрезвычайной ситуации в жилых помещениях, которые находятся в зоне затопления и подтопления в связи с паводком", - говорится в сообщении.

В соответствии с постановления Правительства Тюменской области №352-п от 31 мая 2024 года собственникам пострадавших жилых помещений предоставляется выплата на капитальный ремонт, а также на приобретение или строительство нового. На меры поддержки могут претендовать люди, не имеющие в собственности другого жилья, и те, чья доля в праве общей собственности на иное жилое помещение не превышает 18 кв. м.

Теги: комиссия, паводок, дома, материальная помощь


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