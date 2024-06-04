Байден допустил, что Украина так и не вступит в НАТО

Президент США Джо Байден допускает, что по итогам российско-украинского конфликта Украина так и не вступит в НАТО. По его словам, обязательным условием окончания конфликта будет целостность территории Украины. "И это не значит, что они [Украина] - часть НАТО. Это означает, что у нас с ними такие же отношения, как и с другими странами, которым мы поставляем оружие, чтобы они могли защитить себя в будущем", - заявил Байден в интервью журналу Time. Он добавил: "Я говорил, что я не готов поддержать "НАТОвизацию" Украины".

Байден вспомнил, как провел месяц на Украине, когда был сенатором и вице-президентом США. Он упомянул разгул коррупции в стране, который, вероятно, помешает Украине в ближайшем будущем стать членом альянса.

Более того: Байден считает, что возможен исход "старых" членов альянса, если Россия окажется победителем в текущем конфликте: "Вы увидите, как уйдет Польша, и вы увидите все эти страны вдоль фактической границы России, от Балкан и Белоруссии".