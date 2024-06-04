04 Июня 2024
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Общество Свердловская область
Фото:Накануне.RU

Уже в эти выходные дороги Верхней Пышмы и Екатеринбурга перекроют ради мотопарада "Движение"

Очередные выходные и очередные перекрытия движения на дорогах Екатеринбурга и Свердловской области. Уже в эту субботу стартует совершенно новый для уральской столицы фестиваль байкерской культуры "Движение". Помимо концертов, фотовыставок и незабываемых экстремальных шоу, в программе также предусмотрен мотопарад, который стартует в Верхней Пышме в 13.00 и пройдет по центральным улицам Екатеринбурга.

Как сообщают организаторы мотофестиваля, участники проедут по Успенскому проспекту в Верхней Пышме, въедут в Екатеринбург по проспекту Космонавтов, повернут на улицу Челюскинцев, затем на улицу Свердлова, проедут мимо железнодорожного вокзала, затем — по улице Карла Либкнехта, повернут на проспект Ленина и припаркуются на площади 1905 года.

Чтобы обезопасить автомобилистов и жителей городов, сотрудники ГИБДД перекроют выезды на маршрут мотопарада с соседних улиц и придомовых территорий. Организаторы отметили, что движение будет открываться сразу после проезда колонны.

И пусть до того, как Средний Урал погрузится в "Движение" еще несколько дней, движение для обычного транспорта начнут перекрывать намного раньше в рамках подготовки к фестивалю.

  • С 6 по 10 июня (до 04.00 утра) будет перекрыта улица 8 Марта от проспекта Ленина до улицы Малышева;
  • 8 июня с 06.00 до 15.00 движение будет остановлено по улице Горького, от улицы Пушкина до улицы Малышева;
  • 8 и 9 июня будет закрыта парковка на Площади 1905 года.

Ранее авторы идеи сделать мотофестиваль очередным ярким ежегодным событием Екатеринбурга заявляли, что постараются не сильно сдерживать движение обычных горожан на дороге. Именно поэтому было выбрано время для въезда в Екатеринбург — когда жители уральской столицы напротив уезжают на дачи, и отправки из города — когда екатеринбуржцы возвращаются домой готовиться к трудовой неделе.

Ранее мы подробно рассказывали о программе фестиваля "Движение" в Екатеринбурге и Верхней Пышме.

Теги: Движение, Екатеринбург, Верхняя Пышма, мотопарад, фестиваль


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