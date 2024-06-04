Глава СКР взял на контроль ситуацию с обезвоженным после паводка поселком в Тюменской области

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации о прекращении водоснабжения в селе Абатское Тюменской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Региональное управление СКР проводит проверку.

Ранее жители Абатского записали видеообращение к президенту, в котором сообщили о ненадлежащем водоснабжении в селе. Ранее водой селян обеспечивали из реки Ишим, однако после паводка источник признан непригодным для питья. На протяжении недели в жилые дома коммунальный ресурс не подается, подвоз воды не организован. В результате граждане, среди которых пенсионеры и семьи с несовершеннолетними детьми, вынуждены за свой счет приобретать бутилированную воду. Обращения в администрацию результатов не принесли.

Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Тюменской области Александру Кублякову доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки.

Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.