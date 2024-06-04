Песков опроверг сообщения о "сгоревшей резиденции Путина" на Алтае

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения том, что на Алтае якобы сгорела резиденция Владимира Путина.

"Официальные резиденции президента — это резиденции, которые принадлежат управлению делами, Федеральной службе охраны. Среди них упомянутого объекта нет", — сказал представитель Кремля. Его слова приводит ТАСС.

Ранее СМИ сообщили, что одно из зданий "резиденции Владимира Путина" в Онгудайском районе Республики Алтай почти полностью уничтожено огнем. Официально здание входит в гостинично-туристический комплекс "Алтайское подворье", принадлежащий "Газпрому".

Летом 2021 года пресс-секретарь главы государства опроверг сообщения СМИ о большой "тайной" стройке рядом с резиденцией президента России Владимира Путина в Ново-Огарево. В том же году в Кремле назвали ерундой новые сообщения про строительство "дворца в Геленджике".