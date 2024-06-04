Якушев открыл дни Урало-Сибирского макрорегиона на ВДНХ

Уральский полпред Владимир Якушев открыл на ВДНХ, на выставке "Россия", дни Урало-Сибирского макрорегиона. Выступая, он показал уникальный кубок, созданный при участии всех регионов округа. Его получит победитель соревнования, которое состоится сегодня, 4 июня.

Среди доминант УрФО Якушев назвал недра, людей, пространство. Валовая добавленная стоимость на жителя в УрФО на 70% выше, чем в среднем по стране. В округе добывают 50% нефти и 85% газа, он на треть формирует доходы федерального бюджета.

"Макрорегион обязан стать логистическим и инфраструктурным центром страны. Все исполнится, стоит только захотеть", - сказал Якушев.