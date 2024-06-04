В Киеве начались экстренные отключения электричества

В Киеве начались экстренные отключения электричества – сверх плановых отключений по графикам. Это произошло из-за "выхода за лимиты" украинской столицы, передает РБК-Украина со ссылкой на главу энергетической компании Yasno Сергея Коваленко.

Накануне киевлян предупредили о возможном увеличении дефицита электроэнергии. Издание отмечает, что с наступлением теплого времени года расход электроэнергии растет из-за работы кондиционеров. Также влияет на ситуацию снижение импорта электричества из стран ЕС.

С 1 июня на Украине значительно (более чем на 60%) выросли тарифы на электроэнергию для населения. Власти объясняют этот непопулярный шаг необходимостью отремонтировать аварийные мощности.