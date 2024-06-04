Андрей Трубецкой сообщил о старте кампании по сносу аварийных домов в Сургутском районе

В Сургутском районе стартовала ежегодная кампания по сносу домов, признанных аварийными. Об этом сообщает в своем телеграмм-канале глава муниципалитета Андрей Трубецкой.

Уже сегодня начались работы по сносу старых домостроений в Белом Яре.

Всего же на территории муниципалитета в этом году запланировано ликвидировать сорок расселенных домов старого жилого фонда. Все они были признаны аварийными и непригодными для дальнейшей эксплуатации, проживания людей. На эти цели из местного бюджета выделен 81 миллион рублей.

На осуществление работ по сносу шести объектов в Белом Яре и пяти в Лянторе по итогам соответствующих процедур муниципальные контракты уже заключены, отметил Андрей Трубецкой.

Также в планах администрации Сургутского района очистить территорию от пятнадцати бывших жилых домов в Угуте, семи в Локосово, пяти в Русскинской и двух в Ульт-Ягуне.

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой напоминает, что за последние пять лет в Сургутском районе снесли 209 аварийных домов, затраты на эти мероприятия составили 195 миллионов рублей.

Таким образом, новое жилье получили, улучшили свои жилищные условия порядка трех тысяч семей, проживающих в Сургутском районе.