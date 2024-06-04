На Таймыре Ан-26 выкатился за пределы взлетной полосы

В Диксоне (Таймырский Долгано-Ненецкий район Красноярского края) самолет Ан-26 авиакомпании "КрасАвиа" выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, об этом сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура, которая начала проверку.

"Сегодня около 16 часов местного времени в аэропорту Диксон после посадки воздушного судна Ан-26 авиакомпании "КрасАвиа", выполнявшего нерегулярный чартерный рейс из Норильска, допущено выкатывание самолета за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту самолета находилось 23 пассажира. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются", - сообщили в прокуратуре.