04 Июня 2024
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Образование Свердловская область
Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

В Академическом завершается строительство новой школы №133

В Академическом районе Екатеринбурга завершается строительство общеобразовательной школы №133 площадью 25 тысяч квадратных метров. В сентябре здесь уже начнутся уроки. Генеральным подрядчиком выступает компания "Атомстройкомплекс".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе застройщика, в здании выполнена чистовая отделка и благоустройство территории, установлена мебель и оборудование. В новом заведении смогут учиться 1200 школьников. Образовательное учреждение представляет собой комплекс из пятиэтажного здания для среднего звена и трехэтажного для младшего. Для разделения потоков учащихся предусмотрены отдельные входные группы для каждого блока.

Здание школы №133 в Академическом(2024)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

На пришкольной территории оборудованы футбольное поле и площадка для тенниса со специальным покрытием, амфитеатр и прогулочные зоны. Строительство школы финансировалось из регионального и федерального бюджетов, в том числе за счет участия в нацпроекте "Образование".

"В новом здании расположены три спортивных зала, актовый зал на 327 человек и столовая на 604 места, библиотечный комплекс с двумя читальными залами и творческие мастерские. Для самых маленьких учеников в группах продленного дня спроектированы комнаты для сна и игровые, все помещения уже меблированы. Новая школа укомплектована уникальными партами производства уральской фирмы "Титан", которые стали призерами национальной премии "Золотой медвежонок" в сфере товаров и услуг для детей при Минпромторге РФ. В читальных залах установлены столы для занятий и стеллажи для хранения пособий различных модификаций, для рекреаций изготовлена трансформируемая мягкая мебель", - отметил руководитель строительства компании "Атомстройкомплекс" Кирилл Подберезных.

Здание школы №133 в Академическом(2024)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

В Академическом активно ведется строительство объектов социальной инфраструктуры, существенный вклад в ее развитие вносит "Атомстройкомплекс". Компания уже построила семь дошкольных учреждений общей вместимостью более чем на 1500 мест и взрослую поликлинику, которая сможет принимать 1200 пациентов в смену. "Атом" также разработал проект новой школы на 1125 мест в Краснолесье, в квартале улиц Чкалова – Академика Вонсовского – Амундсена – Краснолесья, который получил положительное заключение госэкспертизы.

Ранее "Атомстройкомплекс" выполнил работу по строительству и оснащению Института геологии и геохимии им. академика А.Н. Заварицкого УРО РАН, где предусмотрены лаборатории, научная библиотека, залы для научных конференций, а также многоэтажный дом для уральских ученых.

Теги: школа, здание, строительство, Академический


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