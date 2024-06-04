Американский разведдрон RQ-4B Global Hawk пропал с радаров над Черным морем

Американский беспилотник RQ-4B Global Hawk пропал с радаров в ходе выполнения разведывательной миссии у побережья Крыма. Об этом следует из данных портала мониторинга воздушных судов Flightradar.

Ранее СМИ писали, что Global Hawk патрулирует пространство над Черным морем в районе южного побережья Крымского полуострова (Алупка, Ялта).

Согласно данным Flightradar, БПЛА имеет регистрационный номер 10-2045, позывной Forte-12. Он вылетел с военно-морской авиабазы США Сигонелла на Сицилии, проследовал через воздушное пространство Болгарии и затем вышел на курс в сторону акватории Черного моря.

Предположительно, операторы беспилотника могли отключить транспондеры, чтобы дрон невозможно было отследить. В таком случае БПЛА может быть обнаружен лишь с помощью радиолокационных систем (РЛС), в том числе и военных.