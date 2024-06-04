Военный суд оправдал бывших сотрудников ФСБ, для которых просили 17 лет тюрьмы

В Москве военный суд оправдал пятерых участников военно-патриотической организации ЧВК "Енот", обвиняемых в разбоях и кражах. Обвинение просило приговорить их к срокам от 12 до 17 лет.

В частности, 17 лет лишения свободы следствие предлагало дать экс-сотруднику ФСБ Александру Мрищуку, который с бывшим майором той же службы Антоном Брякшевым, по мнению СКР, создал преступное сообщество. ОПГ, по версии следствия, нападала на склады и бизнесменов, подозреваемых в таможенных нарушениях, передает РИА Новости.

Брякшев свою вину признал, был осужден на шесть лет.