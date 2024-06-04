"Сантехник" из Екатеринбурге предстанет перед судом за хищение у пенсионеров более 3 миллионов рублей

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении жителя Екатеринбурга. По версии следствия, он, под видом сантехника, обворовывал пенсионеров.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, обвиняемый ходил по квартирам, сообщая ложную информацию о проведении опрессовок или коммунальных авариях. Когда мужчина встречал пожилых, он предлагал им проверить системы отопления, пользовался тем, что за ним не наблюдают и инсценировал протечку, разливая под радиаторами отопления жидкость. Когда же хозяева дома отлучались за чем-то, он похищал деньги и ювелирные изделия, после чего сбегал.

По версии следствия, с 2021 по декабрь 2023 года лжесантехник успел обмануть 16 пенсионеров, похитив у них более 3,5 млн рублей. Ему вменяют пп. "а", "в" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, с незаконным проникновением в жилище, в крупном размере). Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд г. Екатеринбург для рассмотрения по существу.

Предположительно, речь может идти о задержанном в начале января екатеринбуржце. Одну из пенсионерок он попросил подержать гайку на батарее, пока спустится в подвал, однако сам похитил больше полумиллиона рублей из ее ежедневника и скрылся.

"Сантехником" оказался 36-летний екатеринбуржец, работавший менеджером в фирме ритуальных услуг. Ранее он привлекался за незаконный оборот наркотиков.