В МИДе порекомендовали россиянам разобраться с "е" и "ё" в загранпаспортах

Консульский департамент МИД России призвал граждан "заблаговременно устранить разночтения имен в документах, чтобы избежать неприятностей при пересечении границы". Речь идет о написании/транскрипции букв "е" и "ё" в заграничных паспортах.

"В СМИ периодически появляются публикации о случаях признания недействительными заграничных паспортов из-за неверного написания в них имен граждан, содержащих буквы "е" и "ё". Проблема вызвана тем, что, с учетом свойственной русскому языку факультативности использования буквы "ё", при оформлении паспортов, других личных документов, а также при совершении иных юридически значимых действий не было соблюдено единообразие написание имени заявителя", - признают проблему в МИДе.

В ведомстве напомнили, что при оформлении документов по закону "О государственном языке" должны соблюдаться нормы современного русского языка. А они в текущий момент предполагают написание буквы "ё" в тех случаях, "когда необходимо предупредить неверное чтение и понимание слова или указать произношение малоизвестного слова (в качестве которого может выступать имя собственное)".

"Исключение вариативности написания имени заявителя и приведение личных данных "к единому знаменателю" содействует более эффективной реализации им своих прав и законных интересов. Рекомендуем гражданам внимательно проверять корректность указания имени в паспорте, соответствие его написания иным личным документам, в первую очередь – документам, подтверждающим присвоение заявителю соответствующего имени", - сказали в консульском департаменте.

"При обнаружении разночтений рекомендуется принять меры по их устранению: обратиться в полномочный орган для оформления паспорта с правильным написанием имён собственных. Заблаговременное решение данного вопроса позволит избежать неприятностей, в частности, во время прохождения паспортного контроля при пересечении государственной границы Российской Федерации", - добавили в министерстве.