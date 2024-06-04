Турчак возглавит Республику Алтай

Президент РФ Владимир Путин на встрече с вице-спикером Совета Федерации, секретарем генсовета "Единой России" Андреем Турчаком предложил ему возглавить Республику Алтай.

"Я хотел Вас попросить вернуться в исполнительные органы власти и возглавить один из регионов", — сказал президент.

Турчак на встрече с Путиным поблагодарил его за доверие и пообещал сделать все, чтобы раскрыть потенциал республики.

Сегодня глава Республики Алтай Олег Хорохордин объявил об отставке в связи с переходом на новое место работы. До официального окончания полномочий он не доработал всего три месяца.

Турчак до работы в Совфеде руководил Псковской областью, а на своем партийном посту в "ЕР" также возглавлял рабочую группу по вопросам мобилизации и соцподдержки участников специальной военной операции.

Как пишут "Ведомости", теперь основным кандидатом на пост секретаря генсовета "Единой России" вместо Турчака стал полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.