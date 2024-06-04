А был ли молоток? В Екатеринбурге сосед ворвался в чужую квартиру и напал на пенсионера

В Екатеринбурге мужчина ворвался в квартиру к своему соседу и напал на него с молотком. Пенсионеру разбили голову на глазах у ребенка, в дело вмешалась полиция.

Как рассказала дочь пострадавшего, в тот день она была на работе - дома находились ее отец и маленький ребенок. Неадекватный сосед вломился в квартиру, оставив отпечаток стопы на двери, и проломил голову пенсионера молотком, передают слова девушки "Вечерние Ведомости". Она рассказала, что только с пятого раза смогла дозвониться по номеру 112, в то время как по номеру полиции никто так и не ответил.

Когда же сотрудники МВД приехали на место и забрали нападавшего, его мать стала замывать кровь в подъезде. Свидетелем всего произошедшего стал внук пострадавшего.

Девушка рассказала, что неадекватного соседа спокойно отпустили после опроса, несмотря на то, что она просила полицию задержать его. На это правоохранители ответили, что смогут "закрыть" нападавшего только после возбуждения уголовного дела. Вот только такого может и не быть. Как сообщили сразу два источника издания, молотка никто из допрошенных не видел, а конфликт и вовсе начался из обоюдной драки.

В пресс-службе городского УМВД пояснили, что инцидент произошел 3 июня. Якобы пенсионер оскорбил мать соседа, после чего завязалась драка. Именно это рассказал на опросе нападавший 1988 г.р. При этом в полиции отметили, что это обстоятельство не отменяет того факта, что мужчина "действительно вошел" в чужую квартиру, где и развязались последующие события. Там также подтвердили, что об использовании молотка пока ничего неизвестно. Проводится проверка.

Дочь пострадавшего рассказала, что сосед вел себя неадекватно и до этого. Он якобы "угрожал всему двору, в том числе детям, с ножом".

