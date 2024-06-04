04 Июня 2024
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Фото: Накануне.RU

В Югре чиновника уволили после драки с мэром

Сын заместителя главы Октябрьского района Ян Воробьев, занимающий пост заведующего отделом физической культуры и спорта администрации Октябрьского района, уволен со своей должности после драки с мэром поселка Октябрьское Владиславом Сенченковым.

Соответствующее распоряжение уже подписано главой муниципалитета Сергеем Заплатиным. Причина отставки - несоответствие действий чиновника требованиям к моральному облику служащего.

Об этом сообщает telegram-канал "5 этаж", который считается близким окружному правительству. Сообщается, что для бывшего чиновника закрыта дорога в органы власти Югры.

"Воробьев допустил со своей стороны маргинальное поведение: позволял себе оскорблять подчиненных и затеял драку с главой поселка Октябрьский Владиславом Сенченковым. Перед этим успел стать героем криминальных сводок. Своими действиями Воробьев нанес урон имиджу муниципального служащего, фактически закрыв себе любые возможности работать в органах власти Югры"

Также у 5-го этажа есть вопросы к Воробьеву-старшему, который работает в Октябрьском районе на позиции заместителя главы. Его действия на посту в ближайшее время также получат оценку. Сергею Заплатину сделано предупреждение за неудовлетворительную кадровую политику и отсуствие своевременно принятых мер.

Напомним, Воробьев-младший ранее оказался в центре скандала - сообщалось, что он якобы был задержан за употребление наркотических средств.

Теги: чиновник, Ян Воробьев, драка, мэр, конфликт интересов, Владислав Сенченков


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