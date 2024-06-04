Свердловская область стала абсолютным лидером УрФО по лесным пожарам

В мае 2024 года Свердловская область стала лидером Уральского федерального округа по числу лесных пожаров.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте лесного хозяйства по УрФО, в мае этого года на Среднем Урале было зафиксировано 39 лесных пожаров на площади в 321 гектар. На втором месте по горимости оказалась Тюменская область, где за месяц произошло 17 лесных пожаров на площади в 67 гектаров. Тройку лидеров замкнула Челябинская область – 13 лесных пожаров на площади в 32 гектара.

Далее идут Курганская область (7 лесных пожаров, 2 гектара) и ХМАО-Югра (2 лесных пожара, 1 гектар). А на Ямале в мае возгораний в лесах не было.

Таким образом, только в одной Свердловской области за этот период произошло столько же пожаров, сколько во всех остальных регионах УрФО вместе взятых.

Как отмечают в департаменте, обычно на конец апреля – начало мая приходится первый пик горимости. Но в этом году на Урале была затяжная прохладная весна со снегом, дождем и обширными паводками, что позволило относительно спокойно пройти первые месяцы. В прошлом году май побил все рекорды и стал самым горимым.

Напомним, что в Свердловской области до 21 июня установлен запрет на посещение лесов, чтобы не допустить ухудшения пожароопасной обстановки. Ранее сообщалось, что свердловский губернатор Евгений Куйвашев грозит мэрам увольнением и уголовными делами из-за плохой подготовки к пожароопасному сезону.