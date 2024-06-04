Ракетная опасность объявлена в Курчатове Курской области

Ракетная опасность объявлена в городе Курчатов Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в Telegram-канале.

Тех, кто находится дома, он призвал укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, а тех, кто на улице — в подходящем укрытии.

Напомним, вблизи Курчатова расположена Курская АЭС.

В марте ВСУ попытались атаковать Курчатовскую АЭС в Курской области. Противник пытался использовать минимум пять дронов-камикадзе и одну ракету С-200. Они были сбиты на подлете российскими силами противоракетной обороны. Однако обломки повредили подстанцию "Высокая", которая снабжает улицы Курска. В городе фиксировались перебои с электроэнергией.