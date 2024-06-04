"Им тоже, может, не все у нас нравится": почему МИД РФ готов сотрудничать с талибами*

Российское внешнеполитическое ведомство начало изучать вопрос исключения талибов* из числа террористов еще два года назад, передает РИА Новости со ссылкой на директора второго департамента Азии МИД РФ Замира Кабулова. По его словам, основную работу проделали юристы, которые должны были обосновать такой шаг с точки зрения российского законодательства.

В ведомстве признают, что российским властям не очень-то приятно снимать с талибов* статус террористической организации. Так, в МИДе заявили, что Москве не нравится отношение Талибана* к вопросу обучения и работы женщин (женщинам в Афганистане работать и учиться нельзя, наказание – побивание камнями), и российские власти хотели бы, чтобы этот вопрос был урегулирован. В то же время нужно учитывать, что талибы являются суверенными властями Афганистана, считают в министерстве.

"Им тоже, может, не все нравится, как устроено у нас с вами в России, в других странах. Но они не позволяют себе требовать и поучать, чтобы мы внесли изменения. Поэтому, руководствуясь принципом невмешательства во внутренние дела, мы выдвигаем это не как условие, а как пожелание", - заявил Кабулов.

24 года назад – во время первого президентского срока Путина - представитель Талибана* в Пакистане объявил о признании независимости Чечни и установлении дипломатических отношений с правительством Аслана Масхадова. В феврале того же года газета "Шариат", официальный печатный орган Талибана*, призвала мусульманские страны объявить священную войну (джихад) России. Чеченские боевики проходили обучение в лагерях на подконтрольных талибам территориях.

В мае 2000 года помощник президента России Сергей Ястржембский заявил о возможном нанесении превентивных ударов по базам подготовки террористов в Афганистане.

После начала военной операции США и Великобритании против Талибана* осенью 2001 года представители талибов* вышли на связь с российскими пограничниками на таджикско-афганской границе и от имени духовного лидера предложили Москве объединиться для борьбы с американской агрессией. Как рассказал в интервью Би-Би-Си занимавший тогда должность секретаря Совета безопасности Сергей Иванов, Россия ответила на это предложение "всемирно известным англоязычным жестом F*** off".

*Талибан, талибы – террористическая организация, запрещена в России