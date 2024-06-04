Депутаты СРЗП предлагают запретить покупать оружие людям с двойным гражданством

Депутаты фракции "Справедливая Россия - За правду" внесли в Госдуму законопроект о запрете приобретать оружие людям с двойным гражданством.

Они отмечают, что многие приехавшие в Россию трудовые мигранты после получения российского гражданства часто не интегрируются в российское общество и образуют закрытые сообщества. При этом они часто приобретают оружие. А в нынешних условиях обострения социальных и национальных проблем это особенно опасно. Мигранты с российским паспортом и оружием на руках готовы в случае наступления определенных условий отстаивать национальные интересы тех стран, гражданство которых имеют.

В прошлом году депутат Госдумы Михаил Матвеев предложил запретить приобретение оружия мигрантам, получившим гражданство РФ, в течение 10 лет после принятия гражданства. Однако он не рассматривался и был отклонен.

