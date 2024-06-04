Песков: У иностранных военных инструкторов на Украине нет иммунитета

У любых иностранных инструкторов, ведущих подготовку украинских военных, нет иммунитета от ударов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"У любых инструкторов, которые занимаются подготовкой военных украинского режима, нет никаких иммунитетов - неважно они французские или не французские", - цитирует ТАСС представителя Кремля.

Ранее издание Washington Post сообщило, что президент РФ Владимир Путин в ответ на решение президента Франции Эммануэля Макрона об отправке на Украину военных инструкторов якобы может приказать нанести по ним удар.

Также в СМИ появилась информация, что французские военные уже находятся на Украине, занимаются обслуживанием и сопровождением военной техники и обучением украинских солдат.

В конце мая стало известно, что Макрон хочет создать европейскую коалицию для отправки военных инструкторов на Украину.