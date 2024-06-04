Апелляцию на приговор главе свердловского Союза десантников рассмотрят в конце июня

Апелляция на приговор по делу председателя свердловского отделения Союза десантников Евгения Тетерина поступила в областной суд. Уже назначена дата ее рассмотрения.

Тетерина обвиняли в посредничестве в передаче взятки. 16 апреля Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил ему 9 лет лишения свободы со штрафом в 25 млн рублей. Однако на основании части 2 статьи 80.2 УК РФ Тетерин был освобожден от наказания и остался на воле, уже через несколько дней угодив в ДТП с мотоциклистом.

После этого приговор главе свердловского Союза десантников обжаловала прокуратура. Также апелляционную жалобу подал адвокат Тетерина.

Как сообщается в электронной картотеке Свердловского областного суда, апелляция на приговор Евгению Тетерину поступила к ним в конце минувшей недели. Дело уже передано судье. Заседание назначено на 28 июня.

Напомним, гособвинение заявляло, что вина десантника подтверждается доказательствами, и требовало приговорить его к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в 30 млн рублей.