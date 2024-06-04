Baza: Старшая по дому не пустила детей в подъезд во время ракетной опасности в Белгороде

В Белгороде женщина не пустила детей в укрытие во время объявления ракетной опасности, сообщает Baza.

По информации Telegram-канала, старшая по дому сказала ребятам бежать в другой подъезд. При этом сама женщина и другие взрослые пошли в тот подъезд, куда не пустили детей.

Напомним, 3 июня в Белгороде шесть раз за день объявляли ракетную опасность. Первый сигнал прозвучал в половине второго ночи, последние два - вечером: в 21.03 и 21.56.