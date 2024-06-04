Скандальный чиновник вновь уволился из мэрии Нижневартовска

04 Июня 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Мертвый Пригожин победил живого Шойгу

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Семейные визы в Великобританию: виза жены, виза невесты

Политика Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Скандальный чиновник вновь уволился из мэрии Нижневартовска

Скандально известный чиновник из Нижневартовска Александр Федорус вновь уволился из администрации. О своем увольнении Федорус сообщил в соцсетях и обвинил силовиков в оказываемом на него давлении, передает корреспондент Накануне.RU.

"После подачи мною иска о защите чести и достоинства, на меня, моих родителей, детей, с нарастанием оказывается давление и это давление организовано через правоохранительные органы. Выполнять трудовые функции в такой обстановке не возможно и я принял решение прекратить трудовые отношения", - пишет Федорус.

Ранее он занимал должность начальника управления по физической культуре и спорту и заместителя директора департамента по социальной политике администрации Нижневартовска.

К исполнению должностных обязанностей он приступил с 12 апреля 2024 года после первого увольнения, которое произошло в январе текущего года. Увольнение произошло после прошедших в мэрии обысков - сообщалось, что у силовиков возникли вопросы к его управлению, которое не проконтролировало работу Спортивной школы олимпийского резерва.

Местные СМИ также сообщали о наличии конфликта интересов. Сестра чиновника работала в подведомственном администрации города учреждении. В апреле Федорус заявлял, что у силовых структур не осталось к нему вопросов.

Теги: Александр Федорус, назначение, конфликт интересов, увольнение


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 12.04.2024 12:24 Мск Скандально известный чиновник из Нижневартовска сообщил, что у силовиков не осталось к нему вопросов
Ранее 12.04.2024 08:31 Мск В мэрию Нижневартовска вернулся чиновник, уволившийся после "уголовки" в подконтрольной ему СШОР
Ранее 19.01.2024 14:19 Мск Замглавы Нижневартовска уволился после обысков в мэрии
Ранее 18.01.2024 13:15 Мск Замдиректора спортивной школы олимпийского резерва Нижневартовска уволен после обысков
Ранее 17.01.2024 10:58 Мск Силовики пришли в мэрию Нижневартовска по делу о плитке в бассейне
Ранее 17.01.2024 08:32 Мск В администрации Нижневартовска прошли обыски

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети