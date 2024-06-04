Скандальный чиновник вновь уволился из мэрии Нижневартовска

Скандально известный чиновник из Нижневартовска Александр Федорус вновь уволился из администрации. О своем увольнении Федорус сообщил в соцсетях и обвинил силовиков в оказываемом на него давлении, передает корреспондент Накануне.RU.

"После подачи мною иска о защите чести и достоинства, на меня, моих родителей, детей, с нарастанием оказывается давление и это давление организовано через правоохранительные органы. Выполнять трудовые функции в такой обстановке не возможно и я принял решение прекратить трудовые отношения", - пишет Федорус.

Ранее он занимал должность начальника управления по физической культуре и спорту и заместителя директора департамента по социальной политике администрации Нижневартовска.

К исполнению должностных обязанностей он приступил с 12 апреля 2024 года после первого увольнения, которое произошло в январе текущего года. Увольнение произошло после прошедших в мэрии обысков - сообщалось, что у силовиков возникли вопросы к его управлению, которое не проконтролировало работу Спортивной школы олимпийского резерва.

Местные СМИ также сообщали о наличии конфликта интересов. Сестра чиновника работала в подведомственном администрации города учреждении. В апреле Федорус заявлял, что у силовых структур не осталось к нему вопросов.