Внебрачный сын Жириновского добился признания родства с основателем ЛДПР

Внебрачный сын Владимира Жириновского Олег Эйдельштейн в Никулинском суде Москвы сумел добиться признания родства с основателем ЛДПР, передает Mash. В августе 2023-го суд отказался рассматривать иск внебрачного сына Владимира Вольфовича из-за решения Верховного суда Кабардино-Балкарии по тому же вопросу. Но апелляция в феврале 2024-го его отменила.

Известно, что Жириновский принимал участие в воспитании Олега. Сейчас мужчине 37 лет, а когда ему было 14, политик посоветовал сыну переехать в Москву и учиться в столице.

В марте 2023 года Эйдельштейн провел в СИЗО 15 суток административного ареста за дебош и нападение на полицейского. Эйдельштейн рассказал, что все две недели он отмывал камеру от оппозиционных лозунгов и отбивался от сокамерников. Суд арестовал сына покойного политика 16 февраля. На мужчину был составлен протокол после дебоша и стычки с полицейским в Москве. Инцидент произошел 15 февраля в ресторане "Ткемали" в центре города. По данным СМИ, внебрачный сын Жириновского устроил дебош, после этого его доставили в отдел. Там он продолжил буянить и ударил инспектора в грудь. Врачи диагностировали у пострадавшего ушиб правой ключицы.