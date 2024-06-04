В Екатеринбурге на лето перекроют сразу три дороги

В Екатеринбурге до конца лета для транспорта будет закрыто движение по улицам Локомобильной и Энгельса. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Начиная с 17 июня и по 30 августа специалисты АО "Трест Уралтрансспецстрой" закроют движение по улице Энгельса, от улицы Розы Люксембург до улицы Гоголя. А с 24 июня по 24 августа капремонт дорожного полотна стартует уже по улице Локомобильной, от улицы Новой до улицы Центральной. Движение автомобильного транспорта будет организовано по улице Латвийской;

На закрытых участках установят соответствующие дорожные знаки и указатели. Тем же, кто передвигается на общественном транспорте переживать не стоит - маршруты продолжат курсировать по привычному расписанию.

Помимо этого, с 24 июня по 20 июля специалисты ООО "Строительная компания "СВ" закроют движение транспорта по улице Академика Карпинского, от улицы Молодогвардейцев до дома № 21/1 на улице Рощинской. Временные ограничения также связаны с ремонтом дороги.

Объезд будет организован по улице Рощинской, по проезду вдоль домов № 68, 72 "а" на улице Рощинской и далее по улице Алтайской. На закрытом участке установят знаки и указатели. Общественный транспорт также не изменит маршрут.

Строители просят горожан отнестись с пониманием к временным трудностям и заранее планировать свой маршрут. С этим может помочь информационная карта, где отображена вся актуальная информация о перекрытиях и дорожных работах.