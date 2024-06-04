Instagram* тестирует показ рекламы, который невозможно скрыть

Соцсеть Instagram* тестирует рекламу, которую невозможно будет пропустить. Ранее в сети появились скриншоты такой рекламы. Судя по всему, в рекламных сторисах будет отображаться таймер – сколько осталось до окончания ролика. Этот же таймер не позволит раньше начать просматривать контент в приложении, пишет TechCrunch.

В результате этого изменения социальная сеть станет больше похожа на бесплатную версию YouTube, которая требует от пользователей просмотра рекламы до и во время просмотра видео (в России после начала СВО реклама на YouTube отключена – чтобы пользователи не могли монетизировать контент в РФ).

В компании подтвердили, что тестируют разные рекламные форматы, но не стали анонсировать изменения.

Издание пишет, что большинство реакций на возможное нововведение было отрицательным.

*Instagram принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, запрещенной в РФ