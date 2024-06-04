"Вы должны ответить за эту помойку". Уральцы ждут ответа от Куйвашева по мусорному полигону

Жители Свердловской области продолжают выходить на пикеты против строительства мусорного полигона в Сысерти. Об этом Накануне.RU сообщили представители инициативной группы по данному вопросу.

Сегодня к резиденции губернатора Евгения Куйвашева вышла Дания Медведева из поселка Октябрьский Сысертского района. Женщина встала в одиночный пикет с плакатом "Губернатор, прекрати беспредел! Ждем в Сысерти!".

Как рассказала пикетчица, чиновники планируют "открыть мусорный полигон в чистом, экологическом районе, загадить всю нашу природу".

"Мы против всего этого. По этой причине я приехала на этот пикет. Обращаюсь к губернатору: пожалуйста, соберитесь к нам в Сысертский район, выслушайте народ! Вас избирали люди. И вы должны ответить за эту помойку перед людьми", - призвала Дания Медведева.

По ее словам, пикет прошел спокойно. К ней вышел один из чиновников и сообщил, что завтра планируется некое совещание, после которого протестующим дадут ответ по мусорному полигону.

Напомним, что ответ уральцам обещали дать еще 24 мая, но этого так и не произошло. На той же неделе силовики задержали жителя села Щелкун Александра Норицина. Мужчина вышел к резиденции свердловского губернатора с плакатом, на котором была надпись: "Губернатор! Сысерть ждет ответа! Нет мусорному полигону!". Однако ни сам Евгений Куйвашев, ни кто-либо из его представителей к уральцу так и не вышли. Вместо этого к Норицину подошли полицейские, после чего пикетчик был задержан.

А накануне министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области утвердило генеральный план Сысерти, где допустило строительство "эко-кластера", как о нем заявляют авторы проекта, или "мусорного полигона" – как уверены местные жители.