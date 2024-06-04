04 Июня 2024
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Общество Астраханская область
Фото: astrobl.ru

В Год семьи традиционный фестиваль «Музыка на траве» в Астрахани прошел с аншлагом

Один из самых любимых и востребованных музыкальных фестивалей Астраханского театра оперы и балеты «Музыка на траве» завершил десятый летний сезон. В юбилейный год организаторы проекта «Музыка на траве» подготовили и провели семь вечеров на площадке Театрального парка.

В Год семьи традиционный формат встреч проекта поменялся: творческие мастер-классы, пленэры, необычные фотозоны, интерактивные площадки, уроки мастерства от профессиональных режиссёров, спортсменов, музыкантов собирали родителей с детьми в разных уголках парка уже с утра. В дневные часы шли трансляции спектаклей театра.

Время показало неизменный интерес публики к формату творческого проекта, востребованность музыкальных встреч с профессиональными солистами и коллективами вне стен театра, на открытой площадке, считают в министерстве культуры Астраханской области.

(2024)|Фото: astrobl.ru

В этом году зрителям удалось не только насладиться произведениями из опер, оперетт, эстрадными хитами в исполнении талантливых артистов: глубина и харизматичность образов из знаменитых произведений впервые была проиллюстрирована с помощью нейросети Kandinsky. Генеративная модель создала почти два десятка изображений, которые послужили импровизированными декорациями на сцене фестиваля под открытым небом.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Заместитель директора по концертной деятельности Астраханского театра оперы и балета Галина Кухар отметила: «Фестиваль „Музыка на траве“ каждый год меняется, трансформируется, становится ярче, интереснее. В этом году границы фестиваля значительно расширились: помимо вечерних концертов программа была дополнена новыми содержательными мероприятиями, привлекательными для детей и молодёжи. Художественное оформление концертных программ с помощью нейротехнологий не осталось незамеченным нашими зрителями».

Теги: музыка на траве, год семьи, музыкальный фестиваль в астрахани


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